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Trump diz que EUA 'proibiram' Israel de bombardear o Líbano

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AFP
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Repórter
17/04/2026 11:43

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O presidente Donald Trump declarou nesta sexta-feira (17) que os Estados Unidos "proibiram" Israel de bombardear o Líbano após o acordo de cessar-fogo.

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"Israel já não bombardeará o Líbano. Os Estados Unidos o PROIBIRAM de fazer isso. JÁ BASTA!", afirmou Trump em sua rede social Truth Social, um dia depois de anunciar uma trégua de dez dias.

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dk/acb/dg/mel/lm/fp

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