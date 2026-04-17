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Bloqueio americano aos portos iranianos prosseguirá até um acordo, diz Trump

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AFP
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Repórter
17/04/2026 10:54

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O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira que o bloqueio naval americano aos portos iranianos permanecerá em vigor até que seja alcançado um acordo de paz com Teerã, pouco depois de celebrar o anúncio do Irã sobre a abertura total do Estreito de Ormuz.

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"O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor e efeito no que diz respeito ao Irã, somente, até que nossa transação com o Irã esteja 100% completa", afirmou Trump em sua plataforma Truth Social, acrescentando que "o processo deve avançar muito rapidamente".

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dk/acb/mel/dg/fp

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