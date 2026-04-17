Bloqueio americano aos portos iranianos prosseguirá até um acordo, diz Trump

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira que o bloqueio naval americano aos portos iranianos permanecerá em vigor até que seja alcançado um acordo de paz com Teerã, pouco depois de celebrar o anúncio do Irã sobre a abertura total do Estreito de Ormuz.

"O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor e efeito no que diz respeito ao Irã, somente, até que nossa transação com o Irã esteja 100% completa", afirmou Trump em sua plataforma Truth Social, acrescentando que "o processo deve avançar muito rapidamente".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/acb/mel/dg/fp