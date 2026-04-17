Mulher esquece pacote com 20 tarântulas em trem na Alemanha

AF
AFP
AFP
17/04/2026 10:43

Vinte tarântulas devidamente embaladas foram encontradas em um trem regional na estação de Tübingen, no sudoeste da Alemanha, depois que sua proprietária esqueceu um pacote, informou a polícia federal de Stuttgart nesta sexta-feira (17).

Os fatos ocorreram na quinta-feira, quando o maquinista de um trem que fazia o trajeto entre as estações de Herrenberg e Tübingen alertou as autoridades após descobrir a bordo um pacote com a inscrição "aranhas e escorpiões". 

Ao chegar à estação de Tübingen, os agentes policiais abriram o pacote e descobriram cerca de vinte tarântulas devidamente embaladas, segundo o comunicado. 

Os animais foram apreendidos enquanto se identificava a proprietária, uma mulher de 31 anos, que foi localizada rapidamente. Ela recuperou o seu estranho pacote no mesmo dia.

Segundo a polícia de Stuttgart, procurada pela AFP, o incidente não alterou o tráfego ferroviário e a passageira não corre o risco de sofrer qualquer ação judicial.

