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Mulher detida por agentes do ICE nos EUA 'retornou à França'

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Repórter
17/04/2026 09:42

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Uma francesa de 85 anos, detida no início de abril pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) dos Estados Unidos, "retornou à França", anunciou o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, nesta sexta-feira (17).

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A mulher, que era casada com um americano falecido em janeiro, "retornou à França nesta manhã e isso é motivo de satisfação para nós", declarou aos jornalistas o chefe da diplomacia francesa durante uma visita a Montpellier, no sul do país.

A francesa decidiu se mudar para os Estados Unidos em 2025 e se casar com um ex-coronel da Força Aérea americana e veterano da guerra do Vietnã, que faleceu de maneira inesperada em janeiro, aos 85 anos.

Quando foi detida, tendo os pés e as mãos algemados - segundo relatos de vizinhos -, a mulher aguardava a oficialização de seu documento de residência permanente. 

Na segunda-feira, seu filho Hervé explicou à AFP que sua mãe morava no Alabama e que  "foi detida pelo ICE em 1º de abril em sua residência".

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos explicou à AFP na terça-feira que a mulher entrou no país em junho de 2025 com um visto de turista que lhe permitia permanecer 90 dias no território, onde continuava "sete meses depois". 

Segundo uma fonte diplomática consultada pela AFP, ela "pôde se beneficiar imediatamente da proteção consular" francesa nos Estados Unidos.

"Houve atos de violência que suscitaram nossa preocupação. Mas o essencial é que ela tenha retornado à França", ressaltou Barrot.

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siu-tjc/pb/yr/fp

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