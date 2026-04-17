Fãs japoneses dão boas-vindas ao BTS no início de nova turnê mundial
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Dezenas de milhares de fãs da banda de k-pop BTS se reuniram nesta sexta-feira (17) no emblemático Tokyo Dome para assistir ao primeiro show do grupo fora da Coreia do Sul como parte da nova turnê mundial.
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O grupo de sete integrantes, considerado a boy band de maior sucesso do mundo, voltou aos palcos no mês passado após uma longa pausa provocada pelo serviço militar obrigatório.
A turnê coincide com o lançamento de seu último álbum de estúdio, "ARIRANG".
O espetáculo da semana passada em Goyang, a cerca de 16 quilômetros da capital sul-coreana, Seul, marcou o início de uma turnê que terá 85 shows em 34 cidades ao redor do mundo.
"Esperei tanto por isso!", disse à AFP Miki Satani, de 50 anos, agarrada a um ingresso para o show.
O BTS "me dá muita energia e me anima", afirmou Satani, que descobriu o grupo há seis anos.
"Quando tenho qualquer tipo de dificuldade na vida, consigo me animar ouvindo a música deles (...). Sinto que são como suplementos vitamínicos para a minha vida", acrescentou.
Entre os fãs que nesta sexta-feira cercavam o Tokyo Dome - que pode receber até 55 mil pessoas - havia muitos sem ingresso, que foram apenas pelo clima do evento.
A turista russa Viktoria Diatlova, de 27 anos, sem ingresso, expressou seu amor pela boy band, dizendo que a música deles "tem uma mensagem bonita".
Noa Iwaasa, de 22 anos, cabeleireira em Tóquio, disse: "BTS faz parte da minha vida, porque escuto o grupo desde que era estudante".
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