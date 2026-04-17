Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel alerta que operação militar no Líbano não acabou

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/04/2026 08:55

compartilhe

SIGA

A operação militar no Líbano “não terminou”, afirmou nesta sexta-feira (17) o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, menos de 24 horas depois da entrada em vigor do cessar-fogo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“As manobras em terra no Líbano e os ataques contra o Hezbollah permitiram alcançar muitos alvos”, mas a operação “não terminou”, declarou no primeiro dia de uma trégua de 10 dias na guerra entre Israel e o grupo pró-iraniano Hezbollah. 

Além disso, Katz advertiu que os milhares de civis libaneses deslocados que estão voltando para suas casas após o início da trégua podem ser obrigados a sair novamente “se os combates forem retomados”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

yif/mdh/erl/pb/ic/fp

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra ira israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay