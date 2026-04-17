Japão adota classificação para dias 'cruelmente quentes'

Os dias em que as temperaturas atingem 40 graus Celsius ou mais serão classificados como “cruelmente quentes” ou “kokusho-bi” no Japão, anunciou nesta sexta-feira (17) a agência meteorológica do país, devido às ondas de calor intenso cada vez mais frequentes.

Ao utilizar essa designação, a Agência Meteorológica do Japão (JMA) “fará um apelo mais eficaz à vigilância diante de temperaturas extremamente altas”, afirmou a instituição.

Em 2025, o Japão sofreu o verão mais quente desde o início dos registros em 1989, em meio ao aumento dos dias quentes em todo o mundo devido às mudanças climáticas.

Para criar a nova categoria, a JMA realizou uma pesquisa com a população e recebeu respostas de 478 mil pessoas antes de adotar “cruelmente quente”, que foi considerado o termo mais popular.

Em segundo lugar ficou “dia super extremamente quente” ou “cho-mosho-bi”, enquanto “dia de sauna”, “dia para ficar em casa” e “dia escaldante” também figuraram entre as opções, indicou a JMA.

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