Diretor do ICE vai deixar o cargo após 13 meses

O diretor do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) deixará, após 13 meses, a agência responsável pela política anti-imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O secretário de Segurança Interna, Marwayne Mullin, disse na quinta-feira (16) que Todd Lyons permanecerá à frente do ICE até 31 de maio.

A força federal foi criticada pelas operações brutais contra imigrantes nos últimos meses.

"Ele tem sido um grande líder", afirmou Mullin em um comunicado, no qual deseja sorte em "suas próximas oportunidades no setor privado".

Trump nomeou Lyons como diretor interino do ICE em março de 2025. Ele foi uma "peça importante" na campanha anti-imigração do presidente, disse Mullin.

O secretário não revelou as razões para a saída de Lyons, nem anunciou seu substituto.

Entre os incidentes protagonizados pelo ICE estão os casos de dois americanos, Renée Good e Alex Pretti, que morreram baleados por agentes federais quando protestavam em Minneapolis no início do ano.

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