Hezbollah tem o 'dedo no gatilho' em caso de violação da trégua por Israel

O grupo libanês pró-iraniano Hezbollah afirmou nesta sexta-feira (17) que seus combatentes têm "o dedo no gatilho" caso Israel viole a trégua de 10 dias que entrou em vigor durante a noite.

Em um comunicado, o Hezbollah afirma que, durante a guerra de 45 dias, executou "2.184 operações militares" contra Israel e o Exército israelense em território libanês.

"Os combatentes manterão o dedo no gatilho porque desconfiam da traição do inimigo", acrescenta a nota.

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