Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Austrália nega pedido de ajuda dos EUA após críticas de Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/04/2026 00:03

compartilhe

SIGA

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse nesta sexta-feira (17) que os Estados Unidos não fizeram "nenhum pedido novo" de ajuda relacionado ao Irã, após o presidente Donald Trump dizer que estava "insatisfeito com a Austrália".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Aliada de Washington em questões de segurança, Canberra ressaltou que não está envolvida no conflito com o Irã, mas que tem interesse na reabertura do Estreito de Ormuz para o envio de combustível.

Trump fez várias críticas à Austrália por não ajudar na guerra contra o Irã. Albanese disse que o presidente americano deixou claro que tem a situação sob controle no que diz respeito àquele país. "Não houve absolutamente nenhum pedido novo."

A Austrália conversa com França, Reino Unido e Estados Unidos sobre o Estreito de Ormuz, destacou nesta sexta-feira seu ministro da Defesa, Richard Marles.

No mês passado, Canberra recebeu um pedido de Washington para colaborar na defesa dos países do Golfo, e respondeu com o envio de um avião de vigilância e mísseis para proteger os Emirados Árabes, segundo autoridades australianas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kln/oho/tc/mvl/dga/lb

Tópicos relacionados:

australia defesa diplomacia eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay