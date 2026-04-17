Flamengo goleia Independiente Medellín (4-1) e lidera Grupo A da Libertadores
compartilheSIGA
O Flamengo, atual campeão, derrotou com tranquilidade o Deportivo Independiente Medellín por 4 a 1 nesta quinta-feira (16), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo A da Copa Libertadores, realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Lucas Paquetá abriu o placar aos 15 minutos com um golaço. O rubro-negro, então, diminuiu o ritmo, permitindo que o Medellín empatasse logo em sua primeira finalização na direção do gol, um chute de Yony González aos 40 minutos.
Antes do intervalo, o time carioca voltou a ficar em vantagem graças a uma cabeçada do atacante Bruno Henrique (45').
No início do segundo tempo, o uruguaio Giorgian De Arrascaeta (49') marcou o terceiro gol e nos acréscimos, o centroavante Pedro, que havia entrado em campo apenas alguns minutos antes, fechou o placar em 4 a 1 (90+6').
Com este resultado, o Flamengo lidera seu grupo com seis pontos, seguido pelo argentino Estudiantes de La Plata, com quatro após derrotar por 2 a 1 o lanterna Cusco, que ainda não pontuou. O Independiente Medellín ocupa a terceira colocação, com um ponto.
As quatro equipes voltam a jogar no principal torneio de clubes da América do Sul daqui a duas semanas.
Escalações:
Flamengo: Agustín Rossi - Emerson Royal, Danilo, Leó Pereira, Ayrton - Jorge Carrascal (Wallace Yan 84'), Evertton Araújo, Giorgian De Arrascaeta (cap) (Gonzalo Plata 63'), Lucas Paquetá (Pedro 77'), Samu Lino (Luiz Araújo 63') - Bruno Henrique (Nicolás De La Cruz 77'). Técnico: Leonardo Jardim.
Independiente Medellín: Éder Chaux - Leyser Chaverra (Diego Moreno 68'), Daniel Londoño, José Enrique Ortiz, Frank Fabra - Esneyder Mena (Hayen Santiago Palacios 68'), Alexis Serna, Baldomero Perlaza (Halam Loboa 68') - Francisco Chaverra (Daniel Cataño 68'), Francisco Fydriszewski (cap), Yony González (John Montaño 68'). Técnico: Alejandro Restrepo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
prb/raa/aam