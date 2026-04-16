Trump classifica guerra contra Irã como 'pequeno desvio'

Donald Trump classificou, nesta quinta-feira (16), a guerra contra o Irã como um "pequeno desvio" que os Estados Unidos tiveram que fazer, apesar da impopularidade do conflito entre o público americano.

Durante um ato em Las Vegas no qual promoveu a retirada do imposto sobre gorjetas, o presidente americano defendeu sua gestão da economia desde o início de seu segundo mandato, há mais de um ano.

"Estamos batendo todos os recordes, apesar de nosso pequeno desvio por esse país encantador que é o Irã, mas tivemos que fazê-lo, porque, caso contrário, poderiam ter acontecido coisas ruins", disse Trump, remetendo ao possível desenvolvimento de uma arma nuclear por parte do Irã.

Uma pesquisa do instituto Ipsos realizada de 10 a 12 de abril com mais de mil americanos mostra que 51% dos entrevistados consideram que a operação militar contra o Irã não valeu a pena, considerando os custos associados.

Apenas 24% responderam o contrário.

Outro levantamento, da Universidade Quinnipiac, publicado na quarta-feira, mostra que 65% dos entrevistados responsabilizam o mandatário pelo aumento recente do preço da gasolina.

Nessa mesma pesquisa, 36% dos eleitores entrevistados disseram aprovar a maneira na qual Trump administra a situação com o Irã, enquanto 58% expressaram sua desaprovação.

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