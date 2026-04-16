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FMI anuncia restabelecimento de relações com Venezuela

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Repórter
16/04/2026 21:28

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O Fundo Monetário Internacional disse nesta quinta-feira (16) que restabeleceu suas relações com a Venezuela, que havia cortado laços com a instituição em 2019.

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"Guiado pelas opiniões dos membros do Fundo Monetário Internacional que representam a maioria do poder de voto total do FMI e, em consonância com a prática de longa data, a diretora-gerente, Kristalina Georgieva, anunciou hoje que o FMI passa agora a tratar com o governo da Venezuela, sob a administração da presidente interina Delcy Rodríguez", indicou o FMI em comunicado.

O reconhecimento do governo de Delcy Rodríguez abre caminho para que o FMI comece a coleta formal de dados econômicos e possa oferecer apoio financeiro ao governo, caso a Venezuela o solicite.

Espera-se que o Banco Mundial siga o mesmo caminho, o que poderia abrir novas linhas de crédito para o país, que enfrenta graves dificuldades econômicas.

As relações entre o FMI e a Venezuela foram rompidas em março de 2019, quando o Fundo reconheceu a oposição — que controlava o parlamento — como o governo legítimo da nação sul-americana.

Delcy exercia a vice-presidência da Venezuela até o início de janeiro, quando forças dos Estados Unidos capturaram o presidente Nicolás Maduro em uma operação noturna. Posteriormente, ela foi nomeada presidente interina.

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pnb/mlm/lb/dga/jm/rpr

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