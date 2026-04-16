Palmeiras vence Sporting Cristal (2-1) em casa e lidera Grupo F da Libertadores

Com um gol de pênalti do argentino José Manuel López na reta final, o Palmeiras derrotou o Sporting Cristal, do Peru, por 2 a 1 nesta quinta-feira (16), em São Paulo, assumindo a liderança do Grupo F da Copa Libertadores.

'Flaco' López converteu a penalidade quando faltavam dez minutos para o fim do tempo regulamentar (80'), garantindo assim a vitória para a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira, no Allianz Parque.

O pênalti foi sofrido pelo lateral-esquerdo Arthur Gabriel, de 20 anos, que havia começado no banco de reservas.

O Verdão havia aberto o placar com uma cabeçada do zagueiro Murilo (27'), que usou sua estatura de 1,89 metro para superar a marcação peruana após um cruzamento de Allan.

O lateral-direito argentino Juan Cruz González (41') empatou com aquele que pode ser considerado o gol mais bonito do torneio até o momento: um voleio de pé direito, disparado da entrada da área, após uma assistência de Irven Ávila.

Finalista no ano passado, quando perdeu para o Flamengo, e um dos principais favoritos a conquistar o torneio continental, o Palmeiras lidera o Grupo F com quatro pontos em duas partidas, seguido pelo próprio Cristal e pelo Cerro Porteño, com três pontos cada. O Atlético Junior de Barranquilla é o lanterna da chave, com um ponto.

- Escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel - Agustín Giay (Arthur Gabriel, 70'), Gustavo Gómez, Murilo, Khellven - Andreas Pereira, Marlon Freitas - Allan (Lucas Evangelista, 88'), Ramón Sosa (Luighi Hanri, 70'), Jhon Arias (Felipe Anderson, 88') - José Manuel López. Técnico: Abel Ferreira.

Sporting Cristal: Diego Enríquez - Leandro Sosa (Cristian Benavente, 85'), Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano - Juan González (Joao Cuenca, 70'), Gustavo Cazonatti (Mateo Rodríguez, 85'), Yoshimar Yotún, Maxloren Castro (Santiago González, 59') - Irvan Ávila (Felipe Vizeu, 59'), Luis Iberico. Técnico: Zé Ricardo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/raa/aam