Lyon de Endrick encara PSG em grande fase após classificação na Champions

O Paris Saint-Germain, que voltou a exibir sua melhor versão e vem de uma classificação para as semifinais da Champions League, chega repleto de confiança para o confronto de domingo contra o Lyon do brasileiro Endrick, partida que encerrará a 30ª rodada da Ligue 1.

O time comandado pelo técnico Luis Enrique almeja uma rara 'quádrupla coroa' na temporada 2025/26, tendo já garantido a Supercopa da Uefa e o 'Trophée des Champions' (Supercopa da França) para sua galeria, espera agora completar a coleção conquistando mais um título da Champions League e a taça do campeonato francês.

No momento, a Europa continua sendo a prioridade máxima para o clube parisiense, que solicitou, e obteve sucesso, o adiamento de seu crucial confronto pelo título da liga contra o Lens, um pedido ao qual as autoridades do futebol francês não apresentaram objeções.

Entre o final de abril e o início de maio, o PSG terá pela frente um extenuante duelo contra o Bayern de Munique. No entanto, antes de voltar suas atenções para esse confronto tão aguardado, o clube da capital francesa volta à ação na Ligue 1 no domingo, no Parque dos Príncipes, para enfrentar uma equipe do Lyon que luta para garantir sua classificação para a próxima edição da Champions League.

O atual campeão da Europa e da França detêm uma vantagem de quatro pontos — com um jogo a menos — sobre o Lens (2º colocado), o que significa que a disputa pelo título pode, potencialmente, ser decidida antes mesmo de as duas equipes se enfrentarem em meados de maio.

Nuno Mendes e Désiré Doué são dúvidas para a partida contra o Lyon, devido a pequenas contusões sofridas durante o jogo de terça-feira contra o Liverpool, em Anfield.

Tendo conquistado o título francês em cada uma das últimas quatro temporadas — e em onze dos últimos treze anos —, o PSG também receberá o Nantes, equipe que luta para evitar o rebaixamento, na próxima quarta-feira, em jogo adiado.

- Lens de olho na Copa da França -

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, ex-treinador do PSG, acompanhará de perto o confronto no Parque dos Príncipes, onde observará o duelo entre o zagueiro parisiense Marquinhos e o atacante do Lyon, Endrick.

A jovem promessa brasileira chegou ao Lyon em janeiro, por empréstimo do Real Madrid, em meio a grande expectativa e determinado a conquistar uma vaga na Seleção para a Copa do Mundo de 2026.

Ele teve um início espetacular, com cinco gols em suas seis primeiras partidas. No entanto, o desempenho do jovem de 19 anos despencou posteriormente, assim como o de seu clube, visto que conseguiu marcar apenas uma vez em seus nove jogos seguintes.

Enquanto isso, o Lens terá de manter a pressão jogando em casa, nesta sexta-feira, contra o Toulouse em um confronto que serve de prelúdio para o duelo entre as duas equipes na próxima terça, pelas semifinais da Copa da França.

"Estamos nos aproximando da reta final e queremos ver de que somos feitos", afirmou o goleiro do time 'Sangue e Ouro', Robin Risser.

"Estamos ansiosos para garantir a recompensa da classificação para a Liga dos Campeões o quanto antes, e para conquistar a Copa da França e fazer história com este clube magnífico", acrescentou, sem mencionar a possibilidade de um título do campeonato nacional.

Em outros jogos da rodada, um dos destaques é a visita do Olympique de Marselha, no sábado, ao Lorient, equipe que não perdeu nenhuma de suas últimas doze partidas jogando em casa.

No confronto de domingo entre Monaco e Auxerre, o atacante americano Folarin Balogun, que marcou em suas últimas sete partidas pelo campeonato, poderá igualar o recorde de marcar em oito rodadas consecutivas, uma marca atualmente compartilhada por quatro jogadores: Sonny Anderson, Shabani Nonda, Rony Lopes e Moussa Dembélé.

--- Programação da 30ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):

Sexta-feira, 17 de abril

(15h45) Lens - Toulouse

Sábado, 18 de abril

(12h00) Lorient - Olympique de Marselha

(14h00) Angers - Le Havre

(16h05) Lille - Nice

Domingo, 19 de abril

(10h00) Monaco - Auxerre

(12h15) Nantes - Brest

Strasbourg - Rennes

Metz - Paris Football Club

(15h45) PSG - Lyon

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 63 27 20 3 4 61 23 38

2. Lens 59 28 19 2 7 54 27 27

3. Lille 53 29 16 5 8 49 34 15

4. Olympique de Marselha 52 29 16 4 9 58 38 20

5. Lyon 51 29 15 6 8 43 29 14

6. Rennes 50 29 14 8 7 49 41 8

7. Monaco 49 29 15 4 10 50 43 7

8. Strasbourg 43 28 12 7 9 46 34 12

9. Lorient 38 29 9 11 9 38 44 -6

10. Toulouse 37 29 10 7 12 39 39 0

11. Brest 36 28 10 6 12 37 43 -6

12. Paris Football Club 35 29 8 11 10 37 45 -8

13. Angers 33 29 9 6 14 25 39 -14

14. Le Havre 29 29 6 11 12 24 37 -13

15. Nice 28 29 7 7 15 34 56 -22

16. Auxerre 24 29 5 9 15 23 37 -14

17. Nantes 19 28 4 7 17 24 45 -21

18. Metz 15 29 3 6 20 26 63 -37

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