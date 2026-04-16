Crystal Palace, Shakhtar, Rayo Vallecano e Strasbourg vão às semis da Conference League

O Crystal Palace perdeu por 2 a 1 para a Fiorentina nesta quinta-feira (16), mas, ainda assim, avançou com um placar agregado de 4 a 2 para as semifinais da Uefa Conference League, onde enfrentará o Shakhtar Donetsk.

Do outro lado da chave, o francês Strasbourg protagonizou uma bela virada para garantir sua vaga entre os quatro melhores, onde vai jogar contra o espanhol Rayo Vallecano.

Em Florença, Ismaila Sarr abriu o placar para o Palace aos 17 minutos, antes de Albert Gudmundsson (30') e Cher Ndour (53') virarem o jogo, renovando as esperanças da equipe italiana. Foi uma noite difícil para o time do técnico Oliver Glasner, já que a primeira derrota em seis partidas em todas as competições foi agravada pela saída de dois jogadores-chave — Adam Wharton e Maxence Lacroix —, que deixaram o campo ainda no primeiro tempo, lesionados.

Mas, o mais importante é que o clube inglês segue na disputa para somar mais um título à sua galeria, que conta com seu primeiro grande troféu, a FA Cup conquistada na temporada passada, logo em sua campanha de estreia em competições europeias.

Antes do pontapé inicial, um minuto de silêncio foi observado no estádio Artemio Franchi em homenagem ao goleiro Alex Manninger, que faleceu na manhã desta quinta-feira, aos 48 anos, após seu carro ter sido atingido por um trem. O austríaco teve uma passagem por empréstimo pela Fiorentina na temporada 2001/02.

Apesar da pressão após sofrer os dois gols, o Palace conseguiu neutralizar o time italiano, garantindo sua classificação para as semifinais.

Nessa fase, a equipe vai enfrentar o ucraniano Shakhtar, que, mais cedo, empatou em 2 a 2 com o AZ Alkmaar, avançando com um placar agregado de 5 a 2.

Já com uma vantagem de três gols antes da viagem desta quinta-feira à Holanda, o Shakhtar ampliou quando o meia-atacante brasileiro Alisson Santana abriu a contagem no AZ Stadion, pouco antes da marca de uma hora de jogo (58').

Isak Jensen (73') e Matej Sin (80') marcaram para os anfitriões nos 20 minutos finais, mas a reação foi insuficiente e tardia, já que o gol de empate de outro brasileiro, Luca Meirelles (83') selou o destino do confronto.

- Strasbourg vira, Rayo resiste em Atenas -

Quem conseguiu uma virada heroica nesta quinta-feira foi o Strasbourg. Em desvantagem de dois gols após o jogo de ida, o time francês goleou o alemão Mainz em casa por 4 a 0 e avançou com um placar agregado de 4 a 2.

Gols de Sebastian Nanasi (26') e Abdoul Ouattara (35') anularam a vantagem do Mainz já no primeiro tempo.

O atacante e capitão Emmanuel Emegha, então, desperdiçou um pênalti na segunda etapa (66'), quando teve a chance de colocar o Strasbourg à frente no confronto pela primeira vez.

Mas o meia paraguaio Julio Enciso completou para o gol de curta distância três minutos depois, antes que Emegha se redimisse e selasse a goleada no Stade de la Meinau (74').

"Foi uma partida louca, uma noite louca que entrará para os anais", comemorou o técnico do Strasbourg, Gary O'Neil, após a histórica classificação.

O adversário do time francês será o Rayo Vallecano, que também fez história com sua primeira classificação para uma semifinal europeia, graças a um gol de seu capitão, Isi Palazón, aos 60 minutos de jogo contra o AEK Atenas.

A equipe madrilenha levou a melhor no placar agregado (4 a 3), apesar de ter perdido nesta quinta-feira na Grécia por 3 a 1 pelo jogo de volta.

Antes do gol de Isi Palazón, dois gols do atacante angolano Zini (13' e 51') e um pênalti convertido pelo meio-campista romeno Razvan Marin (36'), pelo AEK, encaminhavam o confronto para a prorrogação.

--- Resultados das quartas de final da Conference League:

AZ Alkmaar (HOL) - (+) Shakhtar Donetsk (UCR) 2-2 (0-3 na ida)

AEK Atenas (GRE) - (+) Rayo Vallecano (ESP) 3-1 (0-3)

Fiorentina (ITA) - (+) Crystal Palace (ING) 2-1 (0-3)

(+) Strasbourg (FRA) - Mainz (ALE) 4-0 (0-2)

--- Semifinais da Conference League (jogos de ida em 30 de abril e de volta em 7 de maio)

Shakhtar Donetsk (UCR) - Crystal Palace (ING)

Rayo Vallecano (ESP) - Strasbourg (FRA)

Obs: A final será disputada no dia 27 de maio em Leipzig, na Alemanha.

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