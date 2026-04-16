Nottingham Forest, Aston Villa, Braga e Freiburg avançam às semifinais da Liga Europa

As semifinais da Liga Europa colocarão frente a frente o Aston Villa, da Inglaterra, e seu compatriota Nottingham Forest, além do português Braga contra o alemão Freiburg, após a conclusão dos jogos de volta das quartas de final, na noite desta quinta-feira (16).

Atualmente na quarta colocação da Premier League e semifinalista da Conference League de 2024, o Aston Villa do técnico Unai Emery venceu com autoridade o Bologna por 4 a 0, com mais um gol de Ollie Watkins, que já havia marcado duas vezes na vitória por 3 a 1 no jogo de ida, na Itália.

Foi um belo gol no qual uma envolvente jogada do Villa, com 14 passes, culminou com Morgan Rogers tocando para Watkins apenas empurrar a bola para o fundo da rede.

Esse 100º gol de Watkins pelo Aston Villa o tornou o maior artilheiro do clube em competições europeias, com 10 gols, superando Peter Withe e John McGinn.

O Villa ainda desperdiçou um pênalti aos 25 minutos. A penalidade foi marcada depois que Martin Vitik tocou a bola com a mão em uma cabeçada de Morgan Rogers. O próprio Rogers cobrou mas Federico Ravaglia defendeu.

Um confronto doméstico aguarda os 'Villans' nas semifinais. O time de Birmingham vai enfrentar o Nottingham Forest, que disputará sua primeira semifinal europeia em 42 anos.

Lutando para evitar o rebaixamento no campeonato inglês (onde ocupa a 16ª posição), o Forest eliminou o Porto com uma vitória por 1 a 0 (o jogo de ida terminou empatado em 1 a 1), sendo significativamente favorecido pela expulsão do zagueiro dos 'Dragões', Jan Bednarek, logo aos 8 minutos de jogo.

O Forest aproveitou rapidamente sua superioridade numérica. Aos 12 minutos, Morgan Gibbs-White chutou da entrada da grande área e a bola desviou antes de encobrir o goleiro e ir parar no fundo da rede.

Gibbs-White comemorou erguendo uma camisa com o nome de seu companheiro de equipe Elliot Anderson, que ficou fora do jogo devido ao falecimento de sua mãe.

- Braga vira e vai enfrentar Freiburg -

Portugal, no entanto, será representado nas semifinais pelo Braga, que superou o Betis, finalista da Conference League na temporada passada. Após empatar o jogo de ida (1 a 1), o time português venceu de virada por 4 a 2 na Andaluzia, depois de começar perdendo por 2 a 0.

O brasileiro Antony colocou o Betis em vantagem aos 13 minutos, e Abde Ezzalzouli marcou o segundo aos 26.

Mas Pau Víctor diminuiu no primeiro chute a gol do Braga (38') e Vítor Carvalho empatou quatro minutos após o intervalo.

Pouco depois, Ricardo Horta virou o placar ao converter um pênalti mostrando sangue frio (53'), e Jean-Baptiste Gorby completou a emocionante reviravolta da equipe portuguesa (74').

O Braga vai enfrentar o Freiburg, que eliminou outro clube espanhol: o Celta de Vigo. Assim como havia feito em casa no jogo de ida (3 a 0), os alemães, que pela primeira vez em sua história disputavam as quartas de final de uma competição europeia, dominaram amplamente as ações na partida de volta (3 a 1).

A equipe comandada por Julian Schuster já estava com um pé em sua primeira semifinal europeia, após um triunfo por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final, realizado na semana passada, na Alemanha.

O Freiburg acabou com qualquer esperança de reação do Celta com dois gols em seis minutos no primeiro tempo.

Matthias Ginter encontrou Jordy Makengo, que cabeceou para Matanovic. Este, por sua vez, acertou um sensacional chute de primeira no ângulo.

Suzuki ampliou a vantagem após tabelar com Jan-Niklas Beste e finalizar com tranquilidade.

O meia japonês marcou novamente, à queima-roupa após um passe de Vincenzo Grifo, depois de Johan Manzambi driblar a defesa do Celta.

O Celta diminuiu nos acréscimos com um gol de Williot Swedberg (90+1').

--- Resultados dos jogos de volta das quartas de final da Liga Europa:

Celta de Vigo (ESP) - (+) Freiburg (ALE) 3-1 (0-3 na ida)

(+) Aston Villa (ING) - Bologna 4-0 (ITA) (3-1)

Betis (ESP) - (+) Braga (POR) 2-4 (1-1)

(+) Nottingham Forest (ING) - Porto (POR) 1-0 (1-1)

(+): times classificados para as semifinais

--- Semifinais da Liga Europa (jogos de ida em 30 de abril, jogos de volta em 7 de maio):

Braga (POR) - Freiburg (ALE)

Nottingham Forest (ING) - Aston Villa (ING)

Obs: A final será disputada no dia 20 de maio em Istambul

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