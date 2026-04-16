Cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano entra em vigor

Um cessar-fogo de dez dias entre Israel e o Líbano entrou em vigor na manhã desta sexta-feira (17, noite de quinta em Brasília), após ser anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A trégua começou à meia-noite, no horário local, em ambos os países, após um mês e meio de conflito entre Israel e o movimento libanês pró-Irã Hezbollah.

Este último se somou no início de março à guerra no Oriente Médio ao lançar foguetes contra o território israelense, em solidariedade ao Irã, atacado pelos Estados Unidos e por Israel.

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