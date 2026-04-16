Damon Jones, ex-jogador da NBA, vai se declarar culpado em caso de apostas nos EUA

O ex-jogador da NBA e assistente técnico Damon Jones deve se declarar culpado das acusações de apostas esportivas, de acordo com um documento judicial divulgado nesta quinta-feira (16), em um escândalo de apostas que abalou o basquete de elite nos Estados Unidos.

Jones, de 49 anos, foi acusado por seu suposto envolvimento em um esquema que, segundo os promotores, fornecia informações privilegiadas sobre lesões e desfalques de jogadores a apostadores entre dezembro de 2022 e março de 2024.

Em um dos episódios, ele teria compartilhado a informação de que LeBron James não jogaria devido a uma lesão em uma partida entre o Los Angeles Lakers e o Milwaukee Bucks, antes que essa informação se tornasse pública.

Jones inicialmente negou as acusações, mas, segundo o documento, mudará sua declaração em uma audiência agendada para 28 de abril, em Nova York.

Ele é o primeiro dos seis réus no caso a indicar que se declarará culpado, num grupo que também inclui o armador do Miami Heat, Terry Rozier.

Jones também é réu em um segundo caso, sem relação com o anterior, no qual se declarou inocente. Este caso envolve uma rede nacional de jogos de pôquer fraudados com vínculos com a máfia, abrangendo cerca de 30 indivíduos, e o uso de equipamentos altamente sofisticados para trapacear — incluindo mesas com tecnologia de raio-X.

Na NBA, Jones teve uma carreira modesta como jogador, jogando por 11 equipes diferentes, com mais destaque na passagem pelo Cleveland Cavaliers, entre 2005 e 2008, onde atuou ao lado de LeBron James.

Após se aposentar como jogador, ele se tornou assistente técnico, trabalhando novamente para os Cavaliers de 2016 a 2018, durante a segunda passagem de LeBron por Cleveland. Ele também atuou como preparador físico pessoal de LeBron na temporada 2022–2023, depois que o astro já havia se juntado aos Lakers, embora não tivesse contrato formal com a equipe.

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