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Wall Street fecha com novos recordes do Nasdaq e do S&P500

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AFP
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Repórter
16/04/2026 18:07

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A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (16), impulsionada por declarações do presidente americano, Donald Trump, sobre o conflito no Oriente Médio, que foram consideradas animadoras.

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Pela segunda sessão consecutiva, o Nasdaq e o S&P 500 voltaram a bater recordes de cotação, graças a altas de 0,36%, a 24.102,70 pontos, e de 0,26%, a 7.041,28 pontos, respectivamente. O Dow Jones subiu 0,24%.

"Os investidores impulsionam o movimento para ver aonde podem chegar", disse à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com.

O mercado se beneficia do que foi interpretado como "sinais construtivos" para um eventual fim do conflito no Oriente Médio, acrescentou.

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta quinta-feira, que o Irã acordou entregar seu urânio enriquecido, uma condição-chave para possibilitar um acordo de paz entre entre Washington e Teerã.

A República Islâmica não confirmou esta informação.

"O futuro da paz no Oriente Médio segue sendo incerto (...) e a prudência persiste", advertiu José Torres, da Interactive Brokers. 

Ele deu como exemplo disto a nova alta dos preços do petróleo nesta quinta-feira.

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ni/els/bow/dga/dg/lb/mvv/am

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