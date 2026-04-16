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'Este é um mundo desagradável', diz Trump ao papa Leão XIV

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AFP
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Repórter
16/04/2026 17:43

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O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta quinta-feira (16), que o papa Leão XIV pode dizer o que quiser sobre os temas mundiais, mas deve entender a realidade de um "mundo desagradável".

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Nos últimos dias, Trump e o pontífice nascido nos Estados Unidos entraram em confronto. O presidente criticou duramente o líder do 1,4 bilhão de católicos do mundo por sua posição em diversos temas, do Irã à imigração.

Enquanto isso, o papa Leão disse que tem o "dever moral" de expressar sua oposição à guerra e qualificou como "inaceitável" a ameaça de Trump de aniquilar a civilização iraniana.

O republicano se mostrou mais conciliador nesta quinta-feira, mas mesmo assim tentou dar lições ao santo padre sobre a guerra no Irã.

"O papa precisa entender que o Irã matou mais de 42.000 pessoas nos últimos meses", disse o presidente.

"Eram manifestantes totalmente desarmados. O papa tem que entender isso. Este é o mundo real, é um mundo desagradável", prosseguiu.

Trump — que nos últimos dias qualificou o pontífice de "fraco" e "errado" — negou que estivesse brigando com o líder da Igreja católica e disse que não tinha "nada contra" ele.

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sst/md/jm/dga/mvv/am

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