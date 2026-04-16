Preço do petróleo sobe à espera de conversas entre EUA e Irã

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (16), enquanto os mercados lidam com sinais contraditórios sobre as negociações entre Estados Unidos e Irã.

Após se manterem relativamente estáveis no início da sessão, o preço do barril de Brent do mar do Norte, para entrega em junho, terminou em alta de 4,70%, alcançando 99,39 dólares.

Seu equivalente norte-americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em maio, avançou 3,72%, chegando a 94,69 dólares.

"Observamos certa volatilidade ligada às declarações tanto de Washington quanto de Teerã", explicou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse nesta quinta-feira que o país voltará a bombardear o Irã se Teerã "tomar a decisão errada", prometendo manter "pelo tempo que for necessário" o bloqueio norte-americano aos portos iranianos.

Donald Trump declarou depois que o Irã havia aceitado ceder seu urânio enriquecido e acrescentou que há "muitas probabilidades" de alcançar um acordo de paz.

O Irã ameaçou bloquear o Mar Vermelho, ao mesmo tempo em que reiterava sua disposição para negociar.

"Não sabemos como isso vai terminar, nem quando", comentou Stephen Schork, que considera que essa incerteza mantém os preços do petróleo em níveis elevados.

As negociações continuam em curso, sob os auspícios do Paquistão, para organizar uma segunda rodada de conversas entre Estados Unidos e Irã, após o fracasso da primeira em Islamabad no fim de semana passado.

Enquanto isso, Teerã segue bloqueando o Estreito de Ormuz, por onde normalmente transita cerca de um quinto do petróleo mundial.

"Se a guerra voltar a se intensificar e o estreito de Ormuz permanecer fechado por vários meses, os preços deverão voltar a subir com força", advertiu Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

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