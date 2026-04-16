Juiz amplia proibição de salão de baile na Casa Branca
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Um juiz federal dos Estados Unidos ampliou, nesta quinta-feira (16), uma ordem que proíbe a construção de um salão de baile na Casa Branca. No entanto, deu sinal verde para que continuem as obras de um bunker subterrâneo, ambos os projetos propostos por Donald Trump.
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O juiz Richard Leon ordenou no mês passado a suspensão do salão de baile de 400 milhões de dólares (1,99 bilhão de reais), ao determinar que o projeto requer a aprovação do Congresso, depois de já ter sido demolida a histórica Ala Leste.
Em uma ordem modificada nesta quinta, Leon ampliou a proibição de qualquer construção acima do nível do solo do salão de baile que ficaria localizado no antigo local da Ala Leste, onde antes ficavam os escritórios da primeira-dama.
Mas permitiu que a construção de uma instalação subterrânea de segurança nacional siga adiante.
"Poderão continuar as obras subterrâneas, incluindo a construção de qualquer 'escavação ultrassecreta, bunker, abrigo antiaéreo, paredes de proteção, instalações militares e centros hospitalares e médicos'", disse o juiz.
O salão de baile tornou-se um projeto importante para Trump durante seu segundo mandato e ele o mencionou em aparições públicas, coletivas de imprensa e reuniões.
Trump tem alegado que é necessário um grande salão de baile para receber, entre outros eventos-chave, jantares de Estado para dignitários visitantes.
O presidente prometeu cobrir os custos - estimados em mais de 400 milhões de dólares - com doações privadas, e não com dinheiro dos contribuintes.
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