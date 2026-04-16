Tiger Woods invoca direito à privacidade após solicitação judicial de suas prescrições médicas

O advogado de Tiger Woods contestou, em um tribunal da Flórida, uma intimação da promotoria que exige os registros de medicamentos prescritos do golfista como parte do processo referente às acusações de dirigir sob influência de substâncias.

A defesa argumenta que esses documentos são protegidos pelo direito constitucional à privacidade, a menos que o Estado possa demonstrar sua relevância direta para a investigação criminal.

"A defesa se opõe à emissão da intimação e solicita que o Tribunal realize uma audiência para determinar se os registros de prescrição médica são relevantes para a investigação criminal", afirmou o advogado Douglas Duncan em uma petição protocolada na terça-feira no Tribunal do Condado de Martin.

Caso o Tribunal conceda a intimação, Duncan solicita que os registros sejam analisados "confidencialmente" pelas partes envolvidas no caso.

Além disso, ele solicita que "os registros não sejam divulgados a terceiros, incluindo uma ordem judicial proibindo a divulgação dos registros pelo Estado em resposta a qualquer pedido de acesso a informações públicas".

Woods, de 50 anos, se declarou inocente da acusação de dirigir sob o efeito de substâncias em um acidente ocorrido em 27 de março, quando seu SUV capotou após colidir lateralmente com um caminhão enquanto tentava ultrapassá-lo em uma rua residencial.

A polícia descartou o consumo de álcool, mas observou que o golfista parecia estar sob o efeito de alguma substância e encontrou em seu bolso dois comprimidos de hidrocodona, um analgésico opioide.

Woods se recusou a fornecer uma amostra de urina no local.

Ele foi acusado do delito menor de dirigir sob a influência de substâncias, de se recusar a se submeter a um exame legalmente exigido e dirigir desatento.

Dias após o acidente, o 15 vezes campeão de torneios de Grand Slam anunciou que faria uma pausa para se submeter a um tratamento e focar em sua saúde.

O tribunal o autorizou a deixar o país, e acredita-se que ele tenha dado entrada em uma clínica na Suíça.

Woods já passou por múltiplas operações na coluna e cirurgias para tratar graves lesões nas pernas sofridas em um acidente de carro na Califórnia, em 2021.

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