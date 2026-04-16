Freiburg vence Celta (3-1) mais uma vez e avança às semifinais da Liga Europa

AF
AFP
16/04/2026 16:43

O Freiburg viveu um dia histórico nesta quinta-feira (16) ao se classificar para as semifinais da Liga Europa pela primeira vez, após garantir uma vitória por 3 a 1 sobre o Celta de Vigo, na Espanha.

A equipe comandada por Julian Schuster já estava com um pé em sua primeira semifinal europeia, após um triunfo por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final, realizado na semana passada, na Alemanha.

O time completou a missão em Vigo e venceu com um placar agregado de 6 a 1 graças a um gol de Igor Matanovic (33') e dois de Yuito Suzuki (39' e 50').

Nas semifinais, o Freiburg vai enfrentar o Betis ou o Sporting de Braga que empataram em 1 a 1 em Portugal antes do duelo desta quinta-feira na Espanha.

Tendo já feito história nesta temporada ao chegar às quartas de final de uma competição europeia pela primeira vez, o Freiburg está agora a apenas um passo de sua primeira final.

O Freiburg construiu sua campanha na Liga Europa com base na solidez defensiva, sofrendo apenas sete gols em 12 partidas, mas foi seu ataque implacável que fez a diferença contra o Celta.

O Freiburg acabou com qualquer esperança de reação do Celta com dois gols em seis minutos no primeiro tempo.

Matthias Ginter encontrou Jordy Makengo, que cabeceou para Matanovic. Este, por sua vez, acertou um sensacional chute de primeira no ângulo.

Suzuki ampliou a vantagem após tabelar com Jan-Niklas Beste e finalizar com tranquilidade.

O meia japonês marcou novamente, à queima-roupa após um passe de Vincenzo Grifo, depois de Johan Manzambi driblar a defesa do Celta.

O Celta diminuiu nos acréscimos com um gol de Williot Swedberg (90+1').

Tópicos relacionados:

Estado de Minas

