Roland Garros aumenta em 10% premiação para edição de 2026

A premiação total da próxima edição do torneio de Roland Garros chegará a 61,7 milhões de euros (R$ 363 milhões), um aumento de 9,5% em relação ao ano passado, dos quais 2,8 milhões de euros (R$ 16,5 milhões) serão destinados aos campeões de simples, conforme anunciaram nesta quinta-feira (16) os organizadores.

A distribuição da premiação varia de 24.000 euros (R$ 141 mil), para uma derrota na primeira rodada da fase classificatória de simples, até 2,8 milhões de euros para o campeão, acima dos 2,5 milhões pagos em 2025.

Chegar à chave principal garante um mínimo de 87.000 euros (R$ 512 mil) em caso de eliminação na primeira rodada, enquanto aqueles que alcançam a terceira rodada têm garantidos 187.000 euros (R$ 1,1 milhão).

O prêmio por chegar às semifinais de simples será de 750.000 euros (R$ 4,4 milhões).

Assim, Roland Garros remunera seu campeão com uma premiação superior ao do Aberto da Austrália (4,15 milhões de dólares australianos em 2026, ou aproximadamente R$ 14,7 milhões), mas menos do que Wimbledon (3 milhões de libras esterlinas em 2025, ou R$ 20 milhões) e o US Open (5 milhões de dólares em 2025, ou R$ 25,3 milhões).

A edição de 2026 de Roland Garros ocorrerá de 24 de maio a 7 de junho (chave principal).

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