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Netanyahu diz que cessar-fogo no Líbano é uma oportunidade para acordo de paz 'histórico'

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AFP
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Repórter
16/04/2026 15:32

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O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta quinta-feira (16) que o cessar-fogo com o Líbano é uma oportunidade para alcançar um acordo de paz "histórico", em um vídeo divulgado por seu gabinete.

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"Temos a oportunidade de alcançar um acordo de paz histórico com o Líbano", afirmou Netanyahu em uma mensagem na qual precisou que as forças armadas israelenses "permanecerão" em uma faixa de 10 quilômetros no sul do país vizinho, a partir da fronteira.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira que Netanyahu e o presidente libanês, Joseph Aoun, concordaram com um cessar-fogo de dez dias a partir das 21h00 GMT (18h00 de Brasília), e detalhou que a cessação das hostilidades inclui o movimento islamista Hezbollah, aliado do Irã.

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bur-mib/an/pc/am

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