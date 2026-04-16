Assine
overlay
Início Internacional
Bombardeio israelense no sul do Líbano deixa sete mortos e 33 feridos

Publicidade
Carregando...
AFP
Repórter
16/04/2026 14:59

compartilhe

SIGA

Um bombardeio israelense na localidade de Ghazieh, no sul do Líbano, deixou ao menos sete mortos e 33 feridos, informou o Ministério da Saúde nesta quinta-feira (16), horas antes da entrada em vigor de um acordo de cessar-fogo de dez dias entre os dois países. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A mídia estatal libanesa noticiou um "massacre contra civis" na localidade e afirmou que as operações de remoção dos escombros estavam em andamento, enquanto o Ministério da Saúde indicou que o número de mortos era "preliminar". 

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Israel e Líbano haviam concordado com um cessar-fogo de dez dias, que começaria nesta quinta-feira às 21h00 GMT (18h00 de Brasília), em uma publicação nas redes sociais que não mencionou o movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do Irã. 

O Líbano foi arrastado para o conflito em 2 de março, quando o Hezbollah atacou Israel em retaliação aos bombardeios israelenses e americanos contra o Irã, que desencadearam a guerra no Oriente Médio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lar-ris/jfx/an/pc/aa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay