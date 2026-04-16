IA ajudou Google a bloquear bilhões de 'anúncios maliciosos'

O Google afirmou nesta quinta-feira (16) que as ferramentas que utilizam a inteligência artificial (IA) Gemini ajudaram a empresa, no ano passado, a bloquear cerca de 8,2 bilhões de anúncios on-line que violavam suas políticas.

"Realmente nos aprofundamos na tarefa de repensar nossos sistemas usando IA", declarou a jornalistas Keerat Sharma, vice-presidente de privacidade e segurança de publicidade do Google.

"Nossos modelos mais recentes entendem melhor nossa intenção, o que nos ajuda a detectar conteúdo malicioso e bloqueá-lo de forma preventiva, mesmo quando foi criado para driblar os mecanismos de detecção", destacou.

Um Relatório Anual de Segurança de Anúncios, publicado pelo Google, indicou que os sistemas da empresa interceptaram mais de 99% dos anúncios que violavam suas normas antes que fossem exibidos aos usuários.

"Nosso objetivo é impedir as más práticas antes que cheguem a ser expostas a qualquer usuário", afirmou Sharma.

Em 2025, o Google fez 35 alterações em suas políticas de publicidade por meio de atualizações destinadas a acompanhar as tendências variáveis no campo do marketing fraudulento, explicou o dirigente.

As ferramentas do sistema publicitário, impulsionadas pelo Gemini, analisaram centenas de bilhões de "sinais" - como a idade das contas dos anunciantes, seu comportamento e padrões de suas campanhas - para determinar se havia anomalias, detalhou.

Segundo Sharma, o Google deu "um passo atrás" para repensar a forma de "construir a segurança publicitária, adotando uma perspetiva que partisse desde as bases".

"Graças ao Gemini, conseguimos tomar essa distância e combinar centenas de bilhões de sinais para obter uma compreensão muito mais profunda de qual é a verdadeira intenção de um anunciante, com base no conjunto de todas as informações que temos sobre ele", assinalou, afirmando que estes elementos conseguem fornecer uma perspectiva matizada sobre se a intenção de um anúncio é positiva ou prejudicial.

Quando atores mal-intencionados recorrem à IA generativa para criar anúncios enganosos em grande escala, o Gemini ajuda a detectá-los e bloqueá-los em tempo real, informou o Google.

Entre as táticas publicitárias proibidas pelas políticas da empresa estão incluídos os 'deepfakes', uma apropriação indevida de imagens de pessoas para que pareçam reais.

Outra camada de defesa no sistema de publicidade do Google é a verificação dos anunciantes. "A verificação é uma ferramenta que usamos para garantir que o anunciante seja, efetivamente, uma entidade legítima", explicou Sharma.

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