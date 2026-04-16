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Parlamentar do Hezbollah diz à AFP que grupo respeitará cessar-fogo se os ataques israelenses cessarem

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Repórter
16/04/2026 14:12

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O deputado do Hezbollah Ibrahim al-Musawi disse à AFP, nesta quinta-feira (16), que seu grupo respeitará o cessar-fogo com Israel anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caso Israel cesse os ataques contra o movimento pró-Irã. 

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"Nós, do Hezbollah, aderiremos ao cessar-fogo com cautela, desde que haja uma cessação completa das hostilidades contra nós e que Israel não o utilize como oportunidade para realizar assassinatos", afirmou. 

"Agradecemos ao Irã por pressionar o Líbano a nosso favor", acrescentou.

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str-lar/an-jvb/an/aa

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