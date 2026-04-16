Bernardo Silva vai deixar o Manchester City no final da temporada

O astro português Bernardo Silva deixará o Manchester City ao final da temporada, tendo dado uma "contribuição incalculável" após nove anos no clube, anunciou nesta quinta-feira (16) o time da Premier League.

O jogador de 31 anos chegou ao City em 2017 e disputou 450 partidas pela equipe de Pep Guardiola, conquistando 19 troféus importantes, incluindo seis títulos da Premier League e um da Champions League.

"Além essa extraordinária lista de prêmios, seus 76 gols e 77 assistências refletem sua magnífica contribuição geral para a equipe", destacou o clube em seu comunicado.

Bernardo Silva chegou ao City em 2017 vindo do Monaco e "será merecidamente lembrado como um dos maiores e mais queridos jogadores da história do Manchester City", acrescentou o clube.

O jogador também confirmou sua saída por meio das redes sociais: "Daqui a alguns meses, chegará o momento de me despedir da cidade onde não apenas conquistamos tanto como clube de futebol, mas também onde iniciei meu casamento e formei minha família. Do fundo do meu coração, Inés e Carlota, obrigado!", escreveu ele no Instagram.

Antes de partir, o astro português poderá acrescentar ainda mais troféus à sua galeria, já que o City enfrenta o Arsenal neste próximo domingo em um confronto decisivo na disputa pelo título da Premier League.

"Vamos aproveitar estas últimas semanas juntos e lutar por tudo o que esta temporada ainda nos reserva", disse o jogador, para quem o clube já prepara "uma homenagem e uma despedida à altura de um maravilhoso servidor do Manchester City ao final da temporada", conforme anunciou o clube.

Após a saída do belga Kevin De Bruyne no verão passado, a despedida de Bernardo Silva marca o encerramento da era mais brilhante de toda a história do Manchester City.

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