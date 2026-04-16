Assine
Início Internacional
Internacional

Líbano afirma que destruição de ponte por Israel isolou área ao sul do rio Litani

Publicidade
Carregando...
AFP
AFP
Repórter
16/04/2026 12:18

compartilhe

SIGA

O exército libanês afirmou, nesta quinta-feira (16), que os ataques israelenses que destruíram a ponte de Qasmiyeh sobre o rio Litani, no sul do Líbano, isolaram a região do resto do país.

"No contexto da atual agressão israelense contra o Líbano, a ponte costeira de Qasmiyeh Tiro foi atacada e destruída, com o objetivo de separar a área ao sul de Líbano daquela ao norte e isolá-la", declarou o exército em um comunicado.

Os ataques mataram uma pessoa e deixaram outras três feridas, entre elas "um soldado da unidade estacionada na ponte", acrescentou.

A agência de notícias libanesa NNA havia informado previamente da destruição desta infraestrutura, "a última ponte entre as regiões de Tiro e Sidón".

O exército israelense afirmou, na quarta-feira (15), que ordenou que uma área de 30 quilômetros da fronteira sul do Líbano até o rio Litani fosse transformada em uma "zona de extermínio" do grupo pró-iraniano Hezbollah.

Israel ocupa partes do sul do Líbano e resiste a qualquer tipo de trégua nos combates com o movimento islamista libanês, argumentando que este continua sendo o principal obstáculo para a paz.

lk-ris/amj/hgs/mab/rm/aa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
