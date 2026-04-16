Líbano afirma que destruição de ponte por Israel isolou área ao sul do rio Litani
compartilheSIGA
O exército libanês afirmou, nesta quinta-feira (16), que os ataques israelenses que destruíram a ponte de Qasmiyeh sobre o rio Litani, no sul do Líbano, isolaram a região do resto do país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"No contexto da atual agressão israelense contra o Líbano, a ponte costeira de Qasmiyeh Tiro foi atacada e destruída, com o objetivo de separar a área ao sul de Líbano daquela ao norte e isolá-la", declarou o exército em um comunicado.
Os ataques mataram uma pessoa e deixaram outras três feridas, entre elas "um soldado da unidade estacionada na ponte", acrescentou.
A agência de notícias libanesa NNA havia informado previamente da destruição desta infraestrutura, "a última ponte entre as regiões de Tiro e Sidón".
O exército israelense afirmou, na quarta-feira (15), que ordenou que uma área de 30 quilômetros da fronteira sul do Líbano até o rio Litani fosse transformada em uma "zona de extermínio" do grupo pró-iraniano Hezbollah.
Israel ocupa partes do sul do Líbano e resiste a qualquer tipo de trégua nos combates com o movimento islamista libanês, argumentando que este continua sendo o principal obstáculo para a paz.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
lk-ris/amj/hgs/mab/rm/aa