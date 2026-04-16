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Presidente do Líbano rejeita conversa telefônica direta com Netanyahu

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AFP
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Repórter
16/04/2026 11:42

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O presidente do Líbano, Joseph Aoun, rejeitou um pedido dos Estados Unidos para ter uma conversa telefônica direta com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou nesta quinta-feira (16) uma fonte oficial libanesa à AFP.

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"O presidente libanês rejeitou uma conversa telefônica direta com Netanyahu" e informou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, acrescentou a fonte, segundo a qual o governo dos Estados Unidos "entendeu a postura" do Líbano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia afirmado que os "líderes" de Israel e do Líbano conversariam nesta quinta-feira, dois dias depois de uma primeira reunião entre os embaixadores dos dois países em Washington.

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at/cm/hgs/an/fp/aa

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