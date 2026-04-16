Negociações diretas do Líbano com Israel são um 'grave erro', diz à AFP deputado do Hezbollah

O deputado do Hezbollah Hussein Hajj Hassan disse, nesta quinta-feira (16), à AFP que a decisão do governo libanês de iniciar negociações diretas com Israel foi um "grave erro" e instou Beirute a deixar de fazer concessões.

"As negociações diretas com o inimigo são uma enorme desgraça e um grave erro (...) e não servem a nenhum interesse do país", disse Hajj Hassan de seu gabinete no Parlamento.

O deputado também exortou as autoridades libanesas a pôr fim a "essa série de concessões inúteis".

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