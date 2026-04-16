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Líder da Igreja Anglicana elogia 'apelo corajoso' do papa a favor da paz

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Repórter
16/04/2026 11:06

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A arcebispa de Canterbury, Sarah Mullally, líder da Igreja Anglicana, elogiou nesta quinta-feira (16) o "apelo corajoso" a favor da paz do papa Leão XIV, alvo nos últimos dias de ataques por parte de Donald Trump, após um duro discurso contra a guerra.

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"Estou ao lado do meu irmão em Cristo, Sua Santidade o papa Leão XIV, em seu apelo corajoso por um reino de paz", afirmou em um comunicado a líder anglicana, que em breve se reunirá com o papa em Roma.

Mullally classificou a mensagem do papa como importante "neste período de ódio, divisão e violência", em resposta ao presidente dos Estados Unidos, que afirmou no domingo não ser "um grande admirador do papa".

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bur-psr/ahg/fp-jc

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