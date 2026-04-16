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Israel adverte que se Irã recusar proposta dos EUA, haverá ataques 'ainda mais dolorosos'

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AFP
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Repórter
16/04/2026 11:06

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O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou nesta quinta-feira (16) que, se o Irã rejeitar uma proposta americana que exige, entre outras coisas, que abra mão do "armamento nuclear", Israel lançará ataques "ainda mais dolorosos" contra novos alvos. 

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"O Irã está em uma encruzilhada histórica: um caminho consiste em renunciar ao terrorismo e ao armamento nuclear, em conformidade com a proposta americana; o outro conduz a um abismo", afirmou o ministro durante uma cerimônia.

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mib-hmw-anr/hme/an/hgs/jc/aa

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