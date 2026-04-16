Israel adverte que se Irã recusar proposta dos EUA, haverá ataques 'ainda mais dolorosos'

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou nesta quinta-feira (16) que, se o Irã rejeitar uma proposta americana que exige, entre outras coisas, que abra mão do "armamento nuclear", Israel lançará ataques "ainda mais dolorosos" contra novos alvos.

"O Irã está em uma encruzilhada histórica: um caminho consiste em renunciar ao terrorismo e ao armamento nuclear, em conformidade com a proposta americana; o outro conduz a um abismo", afirmou o ministro durante uma cerimônia.

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