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França reembolsará coletores menstruais e calcinhas reutilizáveis para jovens

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Repórter
16/04/2026 10:54

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O governo francês anunciou nesta quinta-feira que reembolsará, a partir de setembro, os produtos de higiene menstrual reutilizáveis para mulheres com menos de 26 anos e para as mais vulneráveis, três anos depois da aprovação da medida. 

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O orçamento de 2024 previa o reembolso de proteções reutilizáveis, como calcinhas e coletores menstruais, para menores de 26 anos e para mulheres de baixa renda, sem limite de idade. Mas a decisão nunca chegou a ser aplicada. 

Cerca de 6,7 milhões de mulheres serão agora beneficiadas por esta medida, que tem como objetivo "combater a pobreza menstrual" e "incentivar o uso de produtos reutilizáveis", anunciaram os Ministérios da Saúde e da Igualdade. 

"A pobreza menstrual não é uma fatalidade. É uma injustiça à qual devemos responder com determinação", comentou a ministra da Saúde, Stéphanie Rist, citada no comunicado. 

Esta medida será aplicada aos produtos comercializados em farmácias com a volta às aulas após as férias de verão, que nas universidades francesas começa a partir de meados de setembro.

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vac/tjc/ahg/jc/fp

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