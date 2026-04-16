França reembolsará coletores menstruais e calcinhas reutilizáveis para jovens

O governo francês anunciou nesta quinta-feira que reembolsará, a partir de setembro, os produtos de higiene menstrual reutilizáveis para mulheres com menos de 26 anos e para as mais vulneráveis, três anos depois da aprovação da medida.

O orçamento de 2024 previa o reembolso de proteções reutilizáveis, como calcinhas e coletores menstruais, para menores de 26 anos e para mulheres de baixa renda, sem limite de idade. Mas a decisão nunca chegou a ser aplicada.

Cerca de 6,7 milhões de mulheres serão agora beneficiadas por esta medida, que tem como objetivo "combater a pobreza menstrual" e "incentivar o uso de produtos reutilizáveis", anunciaram os Ministérios da Saúde e da Igualdade.

"A pobreza menstrual não é uma fatalidade. É uma injustiça à qual devemos responder com determinação", comentou a ministra da Saúde, Stéphanie Rist, citada no comunicado.

Esta medida será aplicada aos produtos comercializados em farmácias com a volta às aulas após as férias de verão, que nas universidades francesas começa a partir de meados de setembro.

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