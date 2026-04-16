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Estados Unidos vão bloquear portos iranianos 'pelo tempo necessário', diz secretário de Defesa

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AFP
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Repórter
16/04/2026 09:54

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As forças militares dos Estados Unidos impedirão que qualquer embarcação entre ou saia dos portos iranianos no Estreito de Ormuz "pelo tempo que for necessário", declarou nesta quinta-feira (16) o secretário de Defesa, Pete Hegseth, no quarto dia do bloqueio. 

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"Vamos manter o bloqueio pelo tempo que for necessário", afirmou o chefe do Pentágono em uma entrevista coletiva em Washington. 

O comandante do Estado-Maior americano, general Dan Caine, declarou que o "bloqueio se aplica a todos os navios, independentemente de sua nacionalidade, que se dirigem ou saiam de portos iranianos".

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wd/sms/mel/mar/fp-jc

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