Estados Unidos vão bloquear portos iranianos 'pelo tempo necessário', diz secretário de Defesa
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As forças militares dos Estados Unidos impedirão que qualquer embarcação entre ou saia dos portos iranianos no Estreito de Ormuz "pelo tempo que for necessário", declarou nesta quinta-feira (16) o secretário de Defesa, Pete Hegseth, no quarto dia do bloqueio.
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"Vamos manter o bloqueio pelo tempo que for necessário", afirmou o chefe do Pentágono em uma entrevista coletiva em Washington.
O comandante do Estado-Maior americano, general Dan Caine, declarou que o "bloqueio se aplica a todos os navios, independentemente de sua nacionalidade, que se dirigem ou saiam de portos iranianos".
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