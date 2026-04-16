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Kremlin minimiza impacto do retorno das sanções americanas ao petróleo

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AFP
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Repórter
16/04/2026 09:30

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A Rússia minimizou, nesta quinta-feira (16), o impacto do retorno das sanções americanas sobre o seu petróleo, suspensas temporariamente por Washington para conter a alta dos preços dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio.

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"Era previsível", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em resposta a uma pergunta da AFP durante a sua coletiva de imprensa diária. 

"Há anos vivemos sob o peso das sanções (...) Já aprendemos a minimizar o impacto", acrescentou. 

Em março, Washington flexibilizou as sanções contra o petróleo russo com o objetivo de conter o aumento dos preços devido à guerra no Oriente Médio. 

Na quarta-feira, no entanto, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, anunciou que o governo não vai prolongar a flexibilização. 

As sanções tinham como objetivo reduzir as receitas petrolíferas russas como punição pela invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

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bur/clr/mab/dbh/fp/aa

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