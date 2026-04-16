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Papa denuncia 'espiral de desestabilização e morte' no noroeste de Camarões

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Repórter
16/04/2026 09:06

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O papa Leão XIV denunciou, nesta quinta-feira (16), em Bamenda, noroeste de Camarões, a "espiral de desestabilização e morte sem fim" nas duas regiões anglófonas do país, uma "terra ensanguentada" por um conflito separatista que já dura quase 10 anos.

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"Aqueles que saqueiam os recursos da terra que lhes pertence costumam investir grande parte dos ganhos em armas, em uma espiral de desestabilização e morte sem fim", afirmou o pontífice durante um discurso na catedral da cidade.

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cmk/cc/thm/jvb/erl/fp/aa

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