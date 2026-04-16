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Inflação na zona do euro em março foi revisada em alta, a 2,6%

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Repórter
16/04/2026 08:54

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A inflação na zona do euro em março foi revisada em alta, a 2,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior, ante os 2,5% inicialmente divulgados, e alcançou seu nível mais alto desde julho de 2024, segundo uma nova estimativa da agência europeia de estatísticas Eurostat, publicada nesta quinta-feira (16).

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Esse valor representa um aumento acentuado em relação a fevereiro, quando a inflação foi medida em 1,9%. 

De acordo com a estimativa revisada do Eurostat, os preços da energia subiram 5,1% na zona do euro em março em comparação com o ano anterior. 

A inflação subjacente, que exclui os bens mais voláteis, como energia e alimentos, apresentou uma leve desaceleração, ficando em 2,3% na comparação anual (-0,1 ponto).

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fpo/adc/rl/ahg/mab/aa/fp

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