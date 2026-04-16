Inundações na República Dominicana e Haiti deixam 19 mortos
As inundações que afetam a República Dominicana e o Haiti, que compartilham a ilha Hispaniola, deixaram 19 mortos, segundo fontes oficiais e a Cruz Vermelha.
Os dados atualizados divulgados na quarta-feira pelas autoridades dominicanas elevam o número de mortos no país para sete. A Proteção Civil haitiana informou na terça-feira um balanço de 12 mortos em vários departamentos.
