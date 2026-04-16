Presidente libanês destaca importância de cessar-fogo antes de negociação direta com Israel
O presidente do Líbano, Joseph Aoun, destacou nesta quinta-feira (16) a importância de um cessar-fogo com Israel antes do início de negociações diretas com o país inimigo, um processo que ele não confirmou.
"O cessar-fogo que o Líbano reivindica de Israel é o ponto de partida natural para as negociações diretas entre os dois países", afirmou Aoun em um comunicado.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira que os "líderes" de Israel e do Líbano teriam uma conversa nesta quinta-feira. Uma ministra israelense declarou nesta quinta que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu "vai conversar" com Aoun.
