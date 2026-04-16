Imprensa libanesa afirma que Exército israelense destruiu ponte estratégica
Israel destruiu uma ponte estratégica no sul do Líbano em dois ataques nesta quinta-feira (16), informou a Agência Nacional de Notícias (ANI).
"Aviões inimigos lançaram dois ataques consecutivos contra a ponte de Qasmiyeh, a última ponte entre as regiões de Tiro e Sidon, que foi completamente destruída", informou a agência.
O Exército israelense havia solicitado novamente na quinta-feira à população civil que abandonasse toda a zona do sul do Líbano até o rio Zahrani, quase 40 quilômetros ao norte da fronteira.
