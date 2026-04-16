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Netanyahu 'vai conversar' com presidente libanês, anuncia ministra israelense

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Repórter
16/04/2026 06:54

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "vai conversar" com o presidente do Líbano, Joseph Aoun, declarou nesta quinta-feira (16) a ministra israelense da Inovação, Gila Gamliel, à rádio militar. 

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"O primeiro-ministro vai conversar pela primeira vez com o presidente do Líbano após tantos anos de ruptura total do diálogo entre os dois países. Esperamos que a iniciativa conduza finalmente à prosperidade e ao desenvolvimento do Líbano como Estado", declarou Gamliel, sem revelar a data, nem como acontecerá a conversa.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os "líderes" de Israel e do Líbano conversariam nesta quinta-feira. "Não estamos a par de nenhum contato previsto com a parte israelense e não fomos informados sobre isso pelos canais oficiais", declarou uma fonte libanesa à AFP.

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yif-mj/anr/vl/erl/ahg/fp

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