Governo americano anuncia novo ataque contra supostas lanchas do narcotráfico

O governo dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira (15) que matou três pessoas em um ataque contra uma suposta embarcação do narcotráfico no Pacífico leste, a quinta operação do tipo na última semana.

O Comando Sul, responsável pelas forças de Washington na região, anunciou na rede social X que efetuou um ataque letal "contra uma embarcação operada por organizações designadas como terroristas", sem nomear o suposto grupo.

Durante a ação, morreram três "narcoterroristas", acrescentou.

Pelo menos 177 pessoas morreram, incluindo as registradas na quarta-feira, em ataques similares desde setembro do ano passado, quando o governo dos Estados Unidos iniciou uma ofensiva em águas do Caribe e do Pacífico, segundo um levantamento da AFP.

O governo de Donald Trump, que declarou guerra ao que chama de "narcoterroristas" na América Latina, não apresentou evidências de que as embarcações atacadas estariam envolvidas no tráfico de drogas.

Especialistas em direito internacional e grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que os ataques provavelmente constituem execuções extrajudiciais, já que aparentemente tiveram entre seus alvos civis que não representam uma ameaça imediata para os Estados Unidos.

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