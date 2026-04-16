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Ucrânia acusa Rússia de lançar 659 drones e 44 mísseis em 24 horas

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AFP
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Repórter
16/04/2026 06:10

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As forças russas lançaram 659 drones e 44 mísseis contra cidades de toda a Ucrânia em um período de 24 horas, acusou nesta quinta-feira (16) a Força Aérea ucraniana, em uma ofensiva que matou pelo menos 14 pessoas.

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Segundo as autoridades ucranianas, as unidades de defesa antiaérea derrubaram 636 drones e 31 mísseis. Os principais alvos foram a capital, Kiev, e a cidade portuária de Odessa. 

Após os ataques, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que a Rússia não deve ser beneficiada por uma suspensão de sanções. 

Zelensky disse que os ataques "demonstram que a Rússia não merece nenhum alívio na política mundial, nem a suspensão das sanções".

O governo dos Estados Unidos suspendeu algumas sanções sobre o petróleo russo armazenado no mar, uma decisão que pretendia mitigar o impacto do aumento dos preços do barril provocado pela guerra no Oriente Médio.

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bur-blb/phy/clr/ahg/pb/fp

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