Imagens de Val Kilmer geradas por IA são divulgadas em Las Vegas

As primeiras imagens do retorno de Val Kilmer aos cinemas graças à inteligência artificial (IA) foram divulgadas nesta quarta-feira (15) em Las Vegas, onde os produtores exibiram o trailer de "As Deep as the Grave".

"Não tema os mortos e não tema a mim", diz um jovem Kilmer a outro personagem no vídeo, apresentado durante o evento CinemaCon. A frase ecoou na sala, onde os irmãos Coerte e John Voorhees, diretor e produtor do filme, falaram sobre o longa-metragem, que deve estrear no fim do ano.

Kilmer morreu de pneumonia em abril de 2025, aos 65 anos. O filme ganhou destaque no mês passado, quando os produtores divulgaram o projeto.

O uso da IA na indústria do entretenimento causa preocupação e foi um tema central durante as discussões contratuais que paralisaram o setor em 2023, após atores e roteiristas perceberem no avanço dessa tecnologia uma ameaça aos seus empregos.

Kilmer foi escalado antes da pandemia de Covid-19 para interpretar um padre católico no filme. Devido aos problemas de saúde do ator, que sofria de câncer, ele acabou desistindo do papel.

Após uma pausa durante a pandemia, os irmãos Voorhees viram no avanço tecnológico uma oportunidade de trazer Kilmer de volta como o padre "Fintan", que "sofria de tuberculose e que, como muitos, foi para o sudoeste dos Estados Unidos pelo clima seco e abriu várias missões", comentou Coerte.

Os irmãos entraram em contato com os filhos de Kilmer - Mercedes e Jack -, que lhes deram autorização e acesso ao seu arquivo de vídeo, que serviu de base para recriar Kilmer.

- 'Trabalhoso' -

Em seu último papel, o ator colaborou com uma empresa que usou a IA para reconstruir sua voz, afetada pelo tratamento contra o câncer, na cena em que ele contracenou com Tom Cruise em "Top Gun: Maverick" (2022).

Os irmãos Voorhees não deram detalhes sobre os aspectos tecnológicos da produção, mas John disse que trazer Kilmer de volta para as telas "foi um processo trabalhoso". "Você passa muito tempo desenhando e redesenhando", para que o personagem seja o mais fiel possível “à maneira como ele teria atuado.”

Os produtores reconheceram que o tema pode ser controverso para algumas pessoas, mas ressaltaram que seguem as diretrizes do Sindicato dos Atores de Cinema (SAG-Aftra) conhecidas como os três Cs: consentimento, compensação e colaboração.

"Seguindo esse processo, trabalhando com a família, podemos realmente mostrar a forma correta de fazer isso", disse Coerte à AFP. "E acreditamos que os artistas vão se mobilizar em torno disso e retomar o controle, porque não está em suas mãos agora."

A versão de Kilmer gerada por IA aparece na tela por 1 hora e 17 minutos, informaram os produtores, que não divulgaram a duração total do filme.

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