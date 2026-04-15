Bombardeio russo deixa 3 mortos na Ucrânia

Três pessoas morreram, entre elas uma criança, em uma onda de bombardeios russos à Ucrânia que também deixou vários feridos, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (16, data local).

"Duas pessoas — um menino de 12 anos e uma mulher de 35 — morreram em um ataque do inimigo contra a capital", publicou no Telegram o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

O dirigente acrescentou que, no distrito de Podilskyi, "onde o andar térreo de um edifício residencial privado colapsou, uma menina foi resgatada dos escombros".

Outras dez pessoas ficaram feridas em Kiev, "entre elas vários médicos", acrescentou Klitschko.

Além disso, uma pessoa morreu em um ataque russo contra a cidade de Dnipro, indicou no Telegram o chefe da administração regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, que reportou dez feridos na cidade.

Também foram registrados ataques noturnos na cidade portuária de Odessa, no sul do país, onde cinco pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades locais.

Dezenas de milhares de civis morreram na Ucrânia desde a invasão russa de fevereiro de 2022.

As conversas com mediação dos Estados Unidos não foram capazes de aproximar as duas partes, e as negociações para um acordo permanecem em ponto morto.

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