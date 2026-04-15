Queda de ônibus em abismo deixa 11 mortos no Equador
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Onze pessoas morreram e 20 ficaram feridas nesta quarta-feira (15) depois que o ônibus no qual viajavam caiu em um abismo no sul do Equador, informou o Serviço de Segurança Ecu911.
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Os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de mortalidade no país sul-americano.
No ano passado, duas mil pessoas morreram por esse mesmo motivo. O maior número foi registrado em 2023, com 2.373 mortes, ou seja, um óbito a cada quatro horas, segundo dados oficiais.
O acidente desta quarta foi registrado no setor de Molleturo, na província andina de Azuay.
"Lamentavelmente, 11 pessoas morreram", indicou o ECU911 em comunicado.
O Serviço de Segurança acrescentou que também há "20 pessoas feridas" que foram levadas para diferentes centros de saúde na região.
Sem detalhar o número de ocupantes, o ECU911 indicou que o ônibus saiu da pista, despencou por um abismo e acabou pegando fogo.
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sp/vel/rpr